Caldas / Sociedade Bombeiros de Óbidos lançam campanha de apelo ao voluntariado O Corpo de Bombeiros de Óbidos lançou, no passado dia 7, uma campanha de apelo ao Voluntariado. A ADORO, uma empresa de Lisboa na área da fotografia, e a CH Consulting – Monstros e Companhia, com sede em Coimbra, enquanto agência de Comunicação e Design, aceitaram o desafio da Juvebombeiro neste projeto de recrutamento de novos voluntários. 17-12-2013 | Um dos cartazes da campanha A campanha, que tem como slogan “Vem fazer parte da nossa equipa”, pretende “captar novos voluntários, ir ao encontro de pessoas disponíveis, solidárias, desinteressadas na recompensa e com elevado espírito de missão, para manter a continuidade do trabalho do Corpo de Bombeiros, e demonstrar que podemos ter um papel ativo na criação de uma dinâmica participativa e responsável na sociedade”.

O objetivo é “juntar um grupo de jovens capazes de integrar a próxima recruta a ser desenvolvida no nosso Corpo de Bombeiros e mostrar que é possível qualquer um de nós ser voluntário”.

A campanha prende-se com a colocação de diversos cartazes e a entrega de postais em vários locais do concelho. Uma grande dinamização nas redes sociais procura mobilizar elementos que deverão integrar a próxima recruta que irá iniciar a 3 janeiro de 2014. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub