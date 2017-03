Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Bazar de Natal Está a ser promovido até 20 de dezembro um bazar de Natal designado “Natal’Arte”, no Céu de Vidro, no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha. 17-12-2013 | Rui Miguel Duas participantes no evento A iniciativa visa promover os artesãos caldenses, nomeadamente peças de autor, entre as quais bijutaria, tecidos, caixas, serigrafias, produtos regionais, entre outros, e conta com animação musical.



Rui Miguel

