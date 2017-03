Caldas / Economia, Caldas da Rainha Auto Júlio apresenta novo Nissan Qashqai A Auto Júlio, S.A. realizou o pré-lançamento do novo Nissan Qashqai nos passados dias 11 e 12, nas suas instalações nas Caldas da Rainha. 17-12-2013 | A 3ª geração do Qashqai procura ser novamente uma referência no mercado automóvel Apresentado em 2007, rapidamente o Qashqai tornou-se uma fórmula de sucesso da Nissan, conquistando e mantendo o lugar de líder de mercado no segmento dos crossovers urbanos.

A 3ª geração do Qashqai procura ser novamente uma referência no mercado automóvel.

Com um design renovado, repleto de inovações tecnológicas associadas a uma maior versatilidade, o novo Qashqai pretende satisfazer o mais exigente dos clientes.

