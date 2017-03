Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Atelier de Natal para pais e filhos O Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha, realiza um atelier de Natal para pais e filhos no dia 21 de dezembro. 17-12-2013 | A atividade tem como objetivo explorar a criatividade de cada um através de elementos da flora existentes no jardim do museu, sendo elaborado um centro de mesa de natal para levar para casa.

Tem um custo de três euros e meio por pessoa e decorrerá das 15h às 17h.

As marcações podem ser feitas pelo tel. 262840280.

Até 12 de janeiro terá lugar uma Feira de Natal no Museu da Cerâmica, com produtos para venda desde edições, postais, faiança, porcelana, vidro, tecido e outros artigos, com desconto de 50%.

