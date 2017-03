Caldas da Rainha, Caldas / Política Assembleia Municipal das Caldas da Rainha aprova orçamento de 37,3 milhões de euros A Assembleia Municipal das Caldas da Rainha aprovou na última reunião um orçamento de 37,3 milhões de euros em que a habitação, urbanização e educação arrecadam a maior fatia do investimento. O presidente da câmara, Tinta Ferreira, garantiu, durante a discussão do orçamento e plano da autarquia para 2014, que no próximo ano será dado início a “projetos na área do património termal, requalificação de escolas, reabilitação urbana e entradas da cidade". 17-12-2013 | O orçamento foi aprovado pela maioria PSD com os votos contra de toda a oposição (foto Francisco Gomes) O orçamento aprovado pela maioria PSD com os votos contra de toda a oposição (PS, CDU, CDS e independentes) desce de 37,8 milhões de euros (em 2013) para 37,3 milhões de euros com o objetivo de "manter uma política de rigor, equilíbrio financeiro e impostos baixos", disse o autarca.

Segundo a agência Lusa, a Câmara prevê arrecadar em 2014 uma receita corrente de 19.406.035 euros (menos 813 mil euros que o ano passado), enquanto nas receitas de capital, cifradas em 17.982.457, se estima uma subida de 371 mil euros relativamente a 2013.

A despesa corrente estimada para 2014 é de 19.327.109 euros (menos 39 mil euros que em 2013) enquanto as despesas de capital se cifram em 18.061.383 euros, refletindo um decréscimo de 384 mil euros.

Em termos gerais, a habitação e a urbanização são as unidades orgânicas com maior previsão de despesa, absorvendo 45,4% do orçamento municipal.

As grandes opções do plano elencadas por Tinta Ferreira vão centrar-se na "continuidade das iniciativas e obras em curso", entre as quais as de regeneração urbana, orçadas em 10 milhões de euros.

O orçamento aponta ainda para "uma atenção especial" à higiene urbana e melhoria dos espaços verdes, o aumento do apoio a pequenas empresas e captação de novas e, finalmente, um reforço da componente de apoio social. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

