Desporto, Caldas da Rainha Iniciados Areco B-6 Pataiense-2 Equipa da Areco: Luís Pancadas (3), Bruno, Luís Gageiro, Tiago Martins, Diogo Silva, Diogo Marques, Constantin, Rodrigo Coutinho, João Alves, Ricardo, Rodrigo Mota. Suplentes utilizados: Cláudio (2), Flávio (1), Gustavo, Vasco. Suplentes não utilizados: Gonçalo Treinador: Hugo Ferreira Diretores: Pedro Alves e Carlos Marques 17-12-2013 | Carla Rocha Equipa da Areco Uma vitória muito merecida para os jovens atletas da Areco/Coto comandados pelo mister Hugo Ferreira, mas que na primeira parte estiveram muito apagados não parecendo ser a equipa a que estamos habituados a ver, o que levou a que a equipa de Pataias fosse dona e senhora do jogo e marcasse os seus dois golos, o segundo através de uma grande penalidade.

Já na segunda parte o caso mudou de figura e a Areco, parecendo que tomou um chá revigorante no intervalo, começou a trocar a bola e acabou-se o reinado do Pataiense, que já via a sua vitória garantida.

Passados poucos minutos da segunda parte, Luís Pancadas inaugurou o marcador para a Areco, o que leva a que a equipa não desistisse e foi através dos pés de Cláudio que chegou ao empate, mas não quis parar por aqui e a partir daí o Pataiense apenas viu jogar e de novo Luís Pancadas marcou, numa jogada assistida por Vasco.

Ainda houve tempo para fazer o seu terceiro golo e Cláudio mais um. O último golo para a Areco foi marcado por Flávio através de grande penalidade.



Carla Rocha

