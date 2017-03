Caldas / Economia, Caldas da Rainha Animação de Natal da ACCCRO O centro da cidade esteve animado no passado sábado com a animação de Natal, em atividades dinamizadas pela Associação Comercial dos Concelhos de Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO). 17-12-2013 | Rui Miguel Animação pelas ruas do comércio tradicional O programa contou com a inauguração do projeto Vórtice, da ESAD.CR, designado “Um desejo de Natal” e que está instalado na Rua dr. Miguel Bombarda, junto à pastelaria Contradição.

Da animação fez parte uma arruada pela cidade com a Banda Comércio e Indústria e com o Grupo de Bombos do Monte Olivett.

Foram muitas as crianças cujos pais fizeram questão de as retratar ao colo do Pai Natal.



