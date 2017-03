Opinião Amizade e igualdade com afecto Todos os dias, sem artefactos das “palhaçadas” dos Pais Natais. 17-12-2013 | José Luiz Cavaco Ferreira De mãos, brancas e negras, dadas com Mandela, vamos trazer Jesus, para acabar com a vassalagem que nos querem impor, com incorrecções que deturpam os direitos sociais, defraudando as boas doutrinas, fomentando o apartheid que grassa mundo fora.

O capital, quer queiram, quer não, tem que existir.

Só que, como também já defende o Papa Francisco, ele resulta do trabalho e não do mercado bolsista dos acionistas que nos pregam na cruz com velhacarias de acções computadorizadas.

Viva o Natal do menino Jesus.

Viva a classe trabalhadora.



José Luiz Cavaco Ferreira



