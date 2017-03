Desporto, Caldas da Rainha Campeonato nacional de futebol feminino primeira divisão A-dos-Francos: 4 - 1º de Dezembro: 0 As raparigas de A-dos-Francos continuam imparáveis na liderança do campeonato e com a melhor marcadora da prova a destacar-se cada vez mais. 17-12-2013 | Carlos Barroso Solange Carvalhas anda de pé quente e voltou a marcar Catarina Sousa apontou dois golos na vitória por quatro a zero à turma do 1º de Dezembro, no domingo, no sintético Luís Duarte.

Antes, Solange Carvalhas, também com a pontaria afinada, inaugurou o marcador, após assistência de Cristiana Garcia, durante o primeiro tempo.

O terceiro golo foi apontado por Vanda Santos, que após ter entrado no início da segunda parte e ter oferecido um golo a Catarina Sousa, também apontou um golo dedicado ao treinador.

A equipa de Paulo Sousa já contou com algumas atletas que estiveram na seleção nacional e controlou sempre o encontro apesar de na primeira parte, mesmo a vencer por uma bola a zero, não ter aglutinado o adversário, como fez durante a segunda metade do encontro.

Continua a caminhada rumo ao título ou à melhor classificação possível, num ano de estreia nesta competição.



