Desporto, Óbidos Futebol 7 – Benjamins B A-dos-Francos 0 – AEÓbidos 21 A-dos-Francos: Afonso Marques (GR),Tomás Cruz, Tiago Valério, Tomás Ferreira, Afonso Santos, Inês Roberto, Tomás Vieira e João Borges. Treinador: Vidal AEÓbidos: Micas (GR), Yann, Guilherme, Sebastião, Leandro, Miguel, Diogo, Mariana, Custódio, Rodrigo, Tiago Oliveira, Gonçalo e Hugo. Treinador: Sérgio Golos: Sebastião (1 e 43); Gonçalo (3 e 9); Yann (8,11,12,15,18,40 e 42); Guilherme (14 e 39); Diogo (17 e 45); Custódio (30); Hugo (32); Tiago Oliveira (34 e 37); Leandro (38); Miguel (44) 17-12-2013 | Roberto Manhã de pesadelo para os jovens do A-dos-Francos O jogo de sábado resume-se aos golos, que começaram logo aos 60s, ainda alguns espectadores não estavam sentados. Um dia que houve muito sol mas também houve chuva…de golos.

Neste jogo que se realizou no complexo desportivo do A-dos-Francos, os obidenses voltaram a dominar e a golear. Os jovens do A-dos-Francos tinham apenas oito jogadores, sendo quatro deles dos escalões de Traquinas, e os golos consecutivos destroçaram a equipa, que não deixou de mostrar desportivismo e um fair play extraordinário.



Roberto

