Caldas da Rainha, Ocorrências Acidente na A8 Uma carrinha que circulava na A8, nas Caldas da Rainha, no sentido norte-sul, deixou cair uma palete com garrafões de azeite, tendo originado a colisão de três viaturas ligeiras, no passado dia 9. 17-12-2013 | Quatro feridos ligeiros foram assistidos no hospital.

