Caldas da Rainha, Ocorrências Ação de sensibilização sobre burlas na Universidade Sénior Trancar as portas e portões de acesso à casa, não deixar entrar pessoas estranhas, sem ter a certeza de quem são, mesmo senhoras ou crianças, e estar atento à presença de suspeitos nas imediações de casa, foram alguns dos vários alertas deixados na semana passada pela PSP das Caldas da Rainha, numa ação de sensibilização sobre burlas, promovidas na Universidade Sénior Rainha D. Leonor. 17-12-2013 | Os alunos da Universidade Sénior ouviram com atenção os conselhos da PSP "Os delinquentes valem-se dos pequenos descuidos", vincaram os agentes da PSP, com conselhos úteis para os idosos.

