Editorial EDITORIAL A todos um bom Natal A equipa que faz o Região da Nazaré e o Jornal das Caldas deseja a todos os nossos leitores, a todos os nossos amigos no facebook, a todos os anunciantes e colaboradores Boas Festas! 18-12-2013 | Clara Bernardino O nosso bem-haja aos nossos jornalistas que, todos os dias, correm atrás das notícias para as fazer chegar junto de si!



O nosso “muito obrigada” a todos aqueles que, gentilmente, colaboram connosco escrevendo as suas crónicas e tornando os nossos jornais cada vez mais vossos.



Uma palavra muito especial para o nosso colunista Sr. Luís Araújo que, mesmo doente, nos brinda com os seus magníficos textos repletos de sensibilidade e sabedoria.



Àqueles que, tal como nós, lutam por um lugar ao sol no mercado jornalístico, o nosso obrigada por serem e estarem e partilharem connosco o gosto pela notícia.



A todos os que, deste lado, e, desse lado, acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor e que uma pessoa pode fazer a diferença, um Santo Natal e um Próspero Ano Novo!





A diretora do Região da Nazaré

