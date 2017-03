Desporto, Óbidos Futebol 7 – Benjamins B AEÓbidos 2 GD Peniche 2 AEÓbidos: Micas (GR), Leandro, Diogo, Sebastião, Yann, Guilherme, Gonçalo, Miguel, Duarte, Ruben, Hugo, Tiago Oliveira e Custódio. Treinador: Irina 17-12-2013 | GD Peniche: Francisco Martins (GR), João Pedro, João Bernardo, Mauro, Simão, Santiago Rico, Leandro, Santiago Batista, Rui, Bernardo, Francisco e Martim. Treinador: Sérgio

Golos: 1- 0, Diogo (10) ; 1-1, João Bernardo (18 e 21 gp) ; 2-2 Yann (35)



O Óbidos não esperava encontrar um adversário ousado, poderoso, a assumir o jogo pelo jogo. Mais fechado no seu meio-campo e a procurar ser venenoso no contra-ataque, o GD Peniche mostrou-se disciplinado taticamente, seguro e tranquilo na sua mais que sabida inferioridade em relação ao candidato ao título no seu escalão, e foi capaz, aqui e ali, de pôr a nu fragilidades organizativas de construção de jogo dos obidenses.

Legenda: Obidenses foram surpreendidos

