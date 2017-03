Desporto, Regional 1º Troféu Golfoeste A Delegação Oeste do Turismo do Centro de Portugal vai levar a efeito nos dias 20 e 21 de dezembro o 1º Troféu Golfoeste, no Dolce Campo Real Lisbon, no Turcifal, Torres Vedras. 17-12-2013 | Trata-se de um torneio com cerca de 30 jogadores da PGA Portugal (Associação Profissional de Golfe) e 30 amadores golfistas por convite, que irão, num sistema de jogo a pares, discutir em dois dias o Troféu Golfoeste.

A escolha do campo, deve-se ao relançamento do Resort Campo Real e à sua reabertura com a nova marca “Dolce”, uma marca de hotelaria internacional de luxo.

Nos próximos anos este troféu irá rodar pelos restantes campos de golfe do Oeste e do Centro.

Entre os amadores estão já confirmados o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho, o ex-futebolista Carlos Xavier, o tenista Frederico Gil, os ex-governantes, Rui Gomes da Silva e Correia da Silva, o ex-comissário europeu João de Deus Pinheiro, Nuno Ferreira, da Sport TV, João Manha, da Cofina, e o jornalista Júlio Magalhães.

Entre os profissionais estarão Hugo Santos, Tiago Cruz e Pedro Figueiredo.

A entrega de prémios será presidida por Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro.

