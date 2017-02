Caldas / Cultura

Museu da Cerâmica | Serviço Educativo

O Museu da Cerâmica promove atividades lúdicas e educativas relacionadas com a exposição permanente, com as exposições temporárias e a cerâmica em geral, o seu estudo e a sua prática, visitas guiadas e temáticas, oficinas lúdicas e pedagógicas, atividades no jardim com oleiros a trabalhar o barro ao vivo, ateliês temáticos, dando a conhecer o processo cerâmico e permitindo a experimentação das pastas cerâmicas, ateliês de expressão plástica e atividades lúdicas e educativas nos períodos de férias escolares, férias culturais para empresas e outros grupos, ações com crianças e famílias diferentes e carenciadas, projetos com Universidade Sénior e Juntas de Freguesia e jogos de descoberta.

31-01-2017 |

Pré-escolar

Oficina e visita

Um Museu, muitos artistas, imensas obras...

Quem volta ao Museu da Cerâmica descobre, sempre, novos artistas e novas obras.

Na oficina de cerâmica, é possível dar largas à imaginação, trabalhar o “barro”, e criar obras muito pessoais

Calendarização: abril, maio e junho

Número de participantes: mínimo de 8 máximo de 20/por atividade

€ 2,00/por participante | Marcação prévia



Básico

Oficina

Oficina onde os alunos podem desenvolver atividades de experimentação relacionadas com a produção de cerâmica nas suas diversas fases.

Iniciação às técnicas de cerâmica: modelagem, pintura, vidragem e cozedura

Calendarização: abril, maio e junho

Número de participantes: mínimo de 8 máximo de 20/por atividade

€ 2,00/por participante | Marcação prévia



Secundário

Workshop de cerâmica

Atividade composta por diversos módulos formativos.

Número de participantes: mínimo de 12 máximo de 20/por atividade

€ 5,00/ por participante | Marcação prévia



Superior

Visitas guiadas e temáticas

A Exposição Permanente do Museu reúne um conjunto de peças do século XVI ao século XX, segundo uma ordem cronológica e temática, onde se destacam núcleos de cerâmica das Caldas da Rainha assim como uma síntese representativa de vários centros do país e do estrangeiro.

Calendarização: em permanência

Número de participantes: 20/ por visita

€ 1,00/por participante | Marcação prévia



Visitas

Visitas guiadas à Exposição Permanente, Temporária e Jardim do Museu da Cerâmica,

consoante a idade e o nível de escolaridade dos visitantes.

O Serviço Educativo do Museu da Cerâmica pretende divulgar e sensibilizar o público escolar para o valor patrimonial de uma das atividades mais antigas na história da humanidade, que é a Cerâmica.

Calendarização: em permanência

Número de participantes: 20/por visita

€ 1,00/ por participante | Marcação prévia



Visitas, oficinas e jogos

Estas visitas revelam-se enriquecedoras para o desenvolvimento criativo das crianças através da participação e elaboração de ateliers pedagógicos, onde irão articular a sua originalidade artística aliando os elementos museológicos e a natureza existente no Museu da Cerâmica.

Calendarização: em permanência

Número de participantes: 20 /por visita

€ 1,00/por participante | Marcação prévia



Maleta Pedagógica | Azulejaria

Divulgação de maletas pedagógicas que incidem sobre matérias como a história, técnica e estilo da azulejaria, materiais e técnicas da cerâmica.

Servirão de apoio a professores e formadores na área da cerâmica e poderão ser utilizadas nas escolas ou no espaço do Museu.

Calendarização: em permanência

Público: Alunos e Professores do Ensino Secundário

Marcação prévia



Maleta Pedagógica “A Cidade vai ao Museu” |Visita Dinâmica

Atividade lúdica e educativa, um jogo que visa identificar através de um pequeno roteiro, com perguntas e frases para completar, os vários ornamentos pertencentes à produção do Atelier Cerâmico, e que se encontram na decoração exterior do espaço museológico, ou seja, o jardim, e que se apresentam em diversos locais, quer seja a revestir pequenas fontes ornamentais ou mesmo nos frisos e paredes exteriores do Palacete.

- Visita Guiada à Sala do Atelier Cerâmico, evidenciando a história desta produção, com destaque para as peças primordiais, fazendo sobressair as principais caraterísticas e influências desta vertente artística, bem como do seu fundador, o 2º Visconde de Sacavém.

Este projeto foi criado no âmbito do Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, em parceria com a Direção Regional da Cultura do Centro.

Calendarização: 3º domingo de cada mês

Público: Famílias

Número de participantes: 20/por visita

€ 3,00/ por participantes | Marcação prévia



Animação da Exposição Permanente | Construção de Puzzles

A partir da Exposição Permanente, o Museu da Cerâmica vai promover uma atividade lúdica e também educativa – um puzzle, que visa a interação de público em geral com a exposição. O puzzle será construído a partir de peças mais significativas da exposição, de forma a serem elaborados pratos, canjirões, jarros, entre outros, dando forma ao que visualmente já contemplado. Este jogo vai percecionar o modo de construção, mesmo que de forma diferente da original construção da peça de cerâmica, dando vida a uma nova configuração artística.

Calendarização: Em permanência

Público-alvo: Público em geral | Marcação prévia



Vídeo