Bombarral Requalificação dos parques infantis de A-dos-Ruivos e Delgada O Município do Bombarral e as Juntas de Freguesia do Carvalhal e da Roliça estão a promover a requalificação dos parques infantis das aldeias de A-dos-Ruivos e da Delgada. 31-01-2017 | No caso do parque infantil de A-dos-Ruivos, na freguesia do Carvalhal, a obra já se encontra concluída e incluiu a requalificação da zona envolvente, bem como a instalação de novos equipamentos (um baloiço e um escorrega).

Quanto ao parque infantil da Delgada, freguesia da Roliça, a obra, que ainda está em curso, inclui a requalificação do espaço, a instalação de um novo baloiço, bem como de dois equipamentos de fitness para crianças e adultos.

