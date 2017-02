Peniche Praia com nome escrito de formas diferentes Carlos Tiago, de Peniche, suscita a questão de uma praia à entrada daquela cidade ter o nome escrito de formas diferentes. 01-02-2017 | [+] Fotos Gamboa “Ó gentes da minha terra, façam favor de uma vez por todas se entenderem no português que usam. Praia da Camboa, assim denominada de há centenas de anos a esta parte, passou a chamar-se o quê? Gamboa, Gâmboa ou Gambôa?”, questiona.

“As placas tiveram custos e, de certeza absoluta, pagas com o dinheiro dos munícipes, que à partida não deveria ser usado de um modo tão ligeiro. Há gente que falhou - quem encomendou as placas, quem as fez, quem as recebeu e quem as montou”, manifesta Carlos Tiago.

