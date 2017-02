Opinião Buracos no parque de estacionamento colocam viaturas em risco “O parque de estacionamento junto à esquadra da PSP das Caldas da Rainha, que tem muito movimento, está num péssimo estado. Cada dia que passa aparecem novos buracos que podem danificar as viaturas. É um dos parques de estacionamento gratuitos nas Caldas que tem todos os dias muitos veículos. Não só temos que lidar com os arrumadores como com a sua degradação. É a altura da Câmara arranjar aquele parque que tem servido muitas pessoas que vêm às Caldas”, desabafa a leitora Ana Júlia. 01-02-2017 | Rua Fonte do Pinheiro à espera de novo pavimento



Os moradores na Rua Fonte do Pinheiro, que vai desde a rotunda junto ao Lidl até à Avenida 1º de maio, têm desesperado com as obras de condutas de água que se têm arrastado no tempo. A estrada não é reparada, vão sendo feitos mais cortes nas vias paralelas e em partes do troço dessa rua para novas intervenções e fica afetada uma área fortemente residencial, onde o trânsito enfrenta um pavimento que precisa de receber asfalto. “Já chega. Parece que vivemos numa parte desprezada da cidade. Andar de carro aqui é um suplício. Não há maneira das obras acabarem”, lamenta Jorge Correia.



Piso sintético amontoado em sacos na Quinta da Boneca



O campo de futebol da Quinta da Boneca tem um relvado sintético desde agosto do ano passado, mas também desde essa altura acumula-se junto ao terreno de jogo o relvado que foi retirado. O responsável da obra já foi avisado pela união de freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório que a situação causa má imagem. Quem já reparou no amontado de sacos com relva foi Fernando Ferreira, que contatou o Jornal das Caldas para divulgar o cenário.



Degradação no hospital das Caldas



O assunto foi parar às redes sociais, onde Ana Jesus partilhou uma foto que é do interesse público, pois mostra as condições do acesso ao serviço de cardiologia da unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste. A degradação das paredes é muita e há baldes improvisados para recolher a água que escorre. Reclamam-se as prometidas e anunciadas obras no hospital.

