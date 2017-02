Ocorrências Homem de 40 anos detido para cumprir pena por violação de adolescente Um homem de 40 anos foi detido pela PSP das Caldas da Rainha, no passado dia 27, em virtude de contra o mesmo existirem mandados emitidos pelo Tribunal de Loures para cumprimento da pena de sete anos e nove meses de prisão efetiva, pela prática dos crimes de violação e atos sexuais com adolescente. O detido foi levado para o estabelecimento prisional das Caldas da Rainha. 01-02-2017 | Francisco Gomes No dia 29, pelas 00h30, um indivíduo de 27 anos foi detido na cidade na posse de haxixe em quantidade suficiente para a confeção de 40 doses individuais, que valeriam cerca de 55 euros. No dia 26, pelas 17h, um homem com 27 anos foi detido por posse e suspeita de tráfico de produto estupefaciente. Tinha em seu poder uma quantidade de haxixe que daria para 117 doses individuais, no valor de 140 euros.

No dia 24, um homem de 53 anos foi detido na sequência de mandados emitidos pelo Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. Foi entregue no Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha, para cumprimento de cinco anos e seis meses de prisão efetiva, por um crime de tráfico de estupefaciente.

Nos dias 28 e 30, pelas 04h40 e 02h00, foram detidos dois condutores de viaturas ligeiras, de 24 e 59 anos, com taxas de álcool no sangue de 1,35 g/l e 1,92 g/l, respetivamente. No dia 30, pelas 01h45, um homem com 55 anos foi detido pelo crime de desobediência qualificada pois recusou efetuar o teste de álcool.

No dia 28, pelas 00h15, a PSP deteve um jovem com 16 anos que conduzia um automóvel sem estar legalmente habilitado para o efeito.

Um homem de 30 anos foi intercetado no dia 25, pelas 16h20, quando conduzia um ligeiro de passageiros, com taxa de álcool no sangue de 2,15 g/l.

