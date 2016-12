Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Festa de natal da associação paradense A Associação Social Cultural Paradense, do Chão da Parada, realizou a sua festa de natal no passado dia 17, com missa celebrada pelo padre Samuel Pulickal, da Paróquia de Tornada, almoço de confraternização com os idosos e animação para as crianças. 20-12-2016 | Animação no Chão da Parada No almoço estiveram presentes cerca de 60 pessoas entre representantes da direção, colaboradores e utentes seniores das valências de Centro de Dia e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, para além do vice-presidente da Câmara, Hugo Oliveira.

De seguida realizou-se a tarde de animação, com apresentação de uma das crianças do CATL, Alicia Pereira e do representante da direção, Joaquim Fragata, e onde foi possível contar com muitas visitas para os mais pequenos, tais como o Ruca, o Noddy, os Mínimos, o Homem Aranha, a Abelha Maia, a fada Sininho, Os piratas da terra do nunca, as princesas, a Doutora Brinquedos e ainda o Panda e os Caricas, entre outras personagens desempenhadas pelos pais e pelas técnicas da associação.

