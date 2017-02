Desporto Hóquei Clube das Caldas em festival obidense Os atletas de patinagem artística do Hóquei Clube das Caldas, através de duas turmas de iniciação, estiveram presentes, no sábado, no festival da Associação Josefa D’Óbidos, realizado no pavilhão do Alvito, sob o tema "Maléfica". 31-01-2017 | Participação no festival "Maléfica" Os caldenses apresentaram-se com o esquema "Make it or Break it", representado por 19 atletas: Daniela Santos, Leonor Santos, Beatriz Silva, Eva Soliman, Maria Inês Cascalheira, Carolina Bica, Leonor Rocha, Margarida Costa, Margarida Ferreira, Teresa Franco, Maria Inês Custódio, Maria Rita Custódio, Eva Pereira, Afonso Campos, Santiago Marques, Bruna Marques, Soraia Silva e Inês Cruz.

A acompanhar os atletas neste festival estiveram o adjunto Emanuel Figueiredo e as seccionistas Sandra Fernandes e Clara Reis.

