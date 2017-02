Caldas / Cultura “A Rainha Perfeitíssima” em livro Foi lançado no passado dia 13 um livro que evoca a rainha D. Leonor, fundadora das Caldas da Rainha. Com o título “A Rainha Perfeitíssima”, é da autoria de Paula Veiga e é publicado pela editora Saída de Emergência. 31-01-2017 | Capa do livro “No século de ouro dos Descobrimentos, quando Lisboa era a capital das riquezas exóticas, viveu a mais rica, culta e fascinante princesa da Europa: Leonor de Lencastre. Transformou-se na mais notável monarca que reinou em Portugal. Mas se a sua vida é uma inspiração, também foi um rosário de tragédias”, lê-se na sinopse.

“Casou com o primo, D. João II, mas o casamento não foi feliz. O Príncipe Perfeito passou o reinado em conflito com a nobreza que o tentou assassinar. A alegria por ver o marido sobreviver foi destroçada quando o seu próprio irmão é acusado de traição e morre às mãos do rei”, adianta.

“Mas a maior tragédia da sua vida chega quando o filho morre de forma suspeita. Acidente ou atentado? Na terrível dor de uma mãe que perde o filho, Leonor nem teve o apoio que esperava do rei: D. João II estava mais preocupado em colocar no trono o filho bastardo que tivera com outra mulher”, refere a sinopse.

A autora nasceu em Lisboa, em 1963, e reside em Arruda dos Vinhos. Estudou Solicitadoria no Centro de Estudos Judiciários e, mais tarde, ingressou na Universidade Clássica de Lisboa onde se formou em Direito. Trabalhou durante vários anos como advogada. Veio a descobrir o gosto pela escrita. É autora dos romances “Leonor, Imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico” e “O Medalhão da Marquesa”.

