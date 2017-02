Óbidos Caminhada solidária a favor dos bombeiros de Óbidos Os bombeiros voluntários de Óbidos e o grupo International Ladies of Caldas da Rainha organizam uma caminhada solidária no dia 5 de fevereiro, às 10h, com concentração junto ao parque de estacionamento de Salir do Porto, nas Caldas da Rainha. 01-02-2017 | Para participar os interessados devem levar uma peça de roupa para doas e cinco euros para a aquisição de um desfibrilhador automático.

A caminhada tem a distância de cinco quilómetros.



Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub