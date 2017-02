Desporto Grupo Desportivo Os Boémios na Madeira Pelo sétimo ano consecutivo, o Grupo Desportivo Os Boémios começou o ano com a sua deslocação habitual à ilha da Madeira, com uma comitiva de vinte elementos, numa viagem de quatro dias, a fim de participar no torneio do Santacruzense, incluído nas comemorações das festas de Santo Amaro, em Santa Cruz. 31-01-2017 | Equipa das Caldas da Rainha O torneio foi disputado nos dias 13 e 14 e a equipa caldense alcançou o 4º lugar.

Os Boémios agradeceram a participação ao Santacruzense, à equipa da Juventude de Gaula, que os receberam, à União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório pelo transporte de autocarro até ao aeroporto e ao patrocinador Café Central – Campo.

