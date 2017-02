Peniche PSD lança Campanha Participativa O PSD Peniche lançou na passada sexta-feira uma “Campanha Participativa” sob o lema ‘Mobilizar Peniche’. Segundo Filipe Sales, já anunciado como candidato do PSD à Câmara Municipal de Peniche, a campanha pretende ser “um contraste com a muralha que os autarcas da CDU construíram à sua volta e que impede que as pessoas cheguem até eles”. 01-02-2017 | “Sentimos um grande desencanto das pessoas com a falta de diálogo”, explica o autarca, que pede as opiniões dos munícipes para o futuro da zona do Fosso da Muralha, a Barragem de S. Domingos ou o Mercado Municipal, entre outras matérias. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

