Desporto, Caldas da Rainha Futebol 7 – Campeonato Distrital de Infantis AEÓbidos 2 – G.D. Peniche 0 Grande espetáculo de futebol em Óbidos. Indefinição até ao minuto 55, intensidade imensa. Terminou 2-0, numa vitória sem contestação, com golos de Guilherme aos 12' e Yann aos 55'. A equipa obidense terminou líder isolado da série F do Campeonato Distrital de Infantis. 20-12-2016 | Arlindo Ferreira Yann e Guilherme, os homens dos golos AEÓbidos: Micael Ciência (G.R); David Chaves (G.R); Guilherme Martins (12'); Leandro Freitas; Yann Cherel (55'); Gonçalo Duarte; Tiago Oliveira; Duarte Santos; Marta Salvador; Diogo Santos; José Santos; Rúben Barros; Miguel Sedas. Treinador: Diogo Gomes

G.D.Peniche: Rúben Bem (G.R); Simão; Batista; João Bernardo; Mauro; Diogo Campos; Dani; Fávio; Alex. Treinador: Irina. Adjunto Jorge Bem

Árbitros: Rafael Marques e João Gomes



A pressão dos morcegos que ao intervalo venciam pela diferença mínima – foi imensa no 2º tempo, contudo, só perto do final cimentaram a vitória com mais um golo.

A equipa foi o segundo melhor ataque e a melhor defesa (36-4).



Arlindo Ferreira

