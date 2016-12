Desporto, Caldas da Rainha Futebol – Campeonato de Portugal Prio – Série F (14ª Jornada) Caldas Sport Clube 2 –União Desportiva Vilafranquense 1 O Caldas venceu, mas teve de trabalhar muito, e só na segunda parte conseguiu impor superioridade. A formação alvinegra fez um jogo notável em concentração e organização. Foi um jogo muitas vezes de sacrifício, sobretudo no primeiro tempo. 20-12-2016 | Rui Miguel [+] Fotos Entrada das equipas em campo Caldas Sport Clube: Titulares: Luís Paulo, Rui Almeida (cap), Militão, Clemente, Nuno Januário, Juvenal, Fábio Sabino, Paulo Inácio, João Rodrigues, André Simões e André Santos. Suplentes: Natalino, Filipe Cascão, Tonicha, Marcelo, Bento e Danny, Farinha. Treinador: José Vala. Golos: João Rodrigues (19’2P) e Nuno Januário (30’2P). Substituições: Fábio Sabino (Filipe Cascão 45’1P), André Simões (Marcelo 45’1P), Nuno Januário (Farinha 35’2P). Amarelos: Filipe Cascão (46’2P) e Luís Paulo (48’2P).



União Desportiva Vilafranquense: Titulares: Tiago Martins, Rúben Freitas, Charles (cap), Diogo, Figo, Bitó, David Moura, Miguel Lourenço, Wagner Silva, Alfa Esteves e Diego Zaporo. Suplentes: Rodrigo, Nelson Veiga, Fábio Freire, Diogo Barbosa, José Lúcio, Bernardo, Marocas. Treinador: Filipe Coelho. Golos: Bitó (39’1P). Substituições: Diogo Zaporo (Marocas 7’2P), David Moura (Bernardo 11’2P) e Rúben Freitas (Fábio Freire 34’2P). Amarelos: Charles (30’1P) e Diogo Zaporo (43’1P). Vermelhos: Charles (10’2P)



Obrigada a jogar numa zona muito recuada do terreno, a equipa caldense soube sempre tapar os caminhos para a baliza de Luís Paulo, mas em contra ataque sofreu um golo. Apesar do domínio em quase toda a primeira parte, o Caldas não conseguiu materializar em golos as oportunidades criadas e o jogo foi para o descanso com o resultado de 0-1. Na segunda parte, o Caldas virou o resultado com dois golos, alcançando uma justa vitória.

José Vala, treinador da equipa do Caldas, comentou que “foi uma partida equilibrada, na primeira parte houve mais superioridade do Vilafranquense e nós entrámos um pouco apáticos. Na segunda parte entrámos melhor e acabou por ser um bom resultado”.

Filipe Coelho, treinador do Vilafranquense, declarou que “estávamos com fadiga, estávamos por cima do jogo, a ganhar um a zero, expulsaram-me um jogador num lançamento de linha lateral, quando tinha a bola na mão, não adianta lamentar, infelizmente é assim o futebol, com dez em campo e um jogo na quinta-feira”.



