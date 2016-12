Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Dois presépios de grandes dimensões no Nadadouro O Nadadouro volta a ter duas principais atrações nesta época natalícia, com dois presépios de grandes dimensões. Um encontra-se no Largo da Igreja, promovido pela Junta de Freguesia, e o outro na Rua das Arroteias, criado por duas moradoras e responsáveis pelo presépio, Almerinda Frazão e Helena Loureiro. 20-12-2016 | Mariana Martinho [+] Fotos Tradicional presépio no Largo da Igreja do Nadadouro Pelo terceiro ano consecutivo, as duas moradoras dão vida a “Aldeia de Natal”, num espaço que estava abandonado na Rua das Arroteias. É composto por 50 peças - feitas com materiais recicláveis, colheres de pau, arame e bugalhos - que imitam o quotidiano, as brincadeiras e tradições de antigamente. Ou seja, “vários presépios num só espaço”, salientaram as autoras.

Segundo as responsáveis, a iniciativa “surgiu a partir de uma viagem que fizemos a Espanha, em que todas as ruas tinham bonecos, então pensámos porque não aproveitar este espaço, que estava cheio de mato e sem aproveitamento nenhum”. Começaram por colocar bonecos de grandes dimensões a representar “Os Maias”, acabando por ao longo do ano “colocar qualquer coisa neste espaço”, como foi a homenagem às lavadeiras do Nadadouro.

Para ambas, “esta foi uma forma de dinamizar este espaço e de fazermos aquilo que gostamos. Adoramos isto”.

A atração tornou-se um local de paragem para os mais curiosos, que ali se deslocam para tirar fotografias e para verem de perto as figuras feitas pelas responsáveis.

Além desta atração, o Nadadouro também conta com o tradicional presépio com figuras de grandes dimensões no Largo da Igreja, que todos os anos tem vindo aumentar o número de personagens.



Mariana Martinho

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub