Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha “Consensos sobre nutrição em idade pediátrica” foi o tema das XXIII Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha, que reuniram, nos dias 15 e 16 de dezembro, dezenas de especialistas em nutrição, pediatria, neuropediatria, pedopsiquiatria, entre outros, de todo o país, no Hospital de Santo André, em Leiria. 20-12-2016 | Foram analisados temas como a influência da alimentação nos dois primeiros anos de vida no futuro adulto, a implicação de regimes dietéticos como o vegetarianismo ou veganismo na infância e juventude, a obesidade na infância, as doenças do comportamento alimentar, os mitos da nutrição no desporto, e a desnutrição.

