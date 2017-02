Regional Luísa Sobral atua na Benedita Luísa Sobral, uma das vozes mais distintas e versáteis da música portuguesa atual, autora de grandes êxitos da rádio como “Xico” e “Not There Yet”, atua, no dia 11 de fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, na Benedita, para apresentar o seu quarto e último álbum “Luísa”. 01-02-2017 | A cantora apresenta seu quarto álbum Nesta digressão, segundo Luísa Sobral, “o piano cede o seu protagonismo à guitarra”. A cantora, guitarrista e compositora percorre o país de norte a sul, com Mário Delgado na guitarra, João Salcedo nos teclados e piano, João Hasselberg no baixo e contrabaixo e Carlos Antunes na bateria.

O novo disco foi gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no United Recording Studios, por onde já passaram nomes como Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Jay-Z, Radiohead ou U2. Ao leme da produção esteve Joe Henry, vencedor de três Grammy Awards, que para além de uma sólida carreira em nome próprio assina trabalhos de músicos como Elvis Costello, Solomon Burke, Beck ou Madonna.

Após ter vivido quatro anos na América, Luísa Sobral lançou em 2011 “The Cherry on My Cake”, um álbum bem recebido pelo público e pela crítica. Seguiu-se “There’s A Flower In My Bedroom” (2013), com 17 canções e convidados como Jamie Cullum e os portugueses António Zambujo e Mário Laginha. A sua discografia conta ainda com “Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa”, editado em 2014.

Os bilhetes para o concerto custam doze euros.

