Caldas da Rainha, Caldas / Política Assembleia de freguesia na Serra do Bouro A União de Freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro reúne em sessão ordinária da assembleia de freguesia no dia 28 de dezembro, às 21 horas. 20-12-2016 | A reunião terá lugar na delegação da União, na Estrada da Aviela nº 12, na Serra do Bouro.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub