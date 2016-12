Desporto, Caldas da Rainha Associação de Futebol de Leiria recebe Prémio Excelência A Associação de Futebol de Leiria, representada pelo seu presidente, o caldense Manuel Nunes, recebeu o Prémio Excelência da Federação Portuguesa de Futebol pelo incentivo à arbitragem, tendo em consideração “o esforço conjunto da sua direção e conselho de arbitragem para criação de uma academia e do seu trabalho na angariação e retenção de jovens árbitros”. 20-12-2016 | Manuel Nunes recebe prémio do presidente da Federação, Fernando Gomes O prémio foi entregue no jantar de natal da Federação, no dia 13, com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do presidente do Comité Olímpico, José Manuel Constantino. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub