Ocorrências Artigos contrafeitos apreendidos no Mercado de Santana Treze indivíduos foram identificados no passado domingo no Mercado de Santana, em Alvorninha, nas Caldas da Rainha, por suspeita de venda de artigos contrafeitos no valor presumível de 40.500 euros. 20-12-2016 | Francisco Gomes No decorrer da ação de fiscalização do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha da GNR, que contou com a colaboração de militares da Unidade de Ação Fiscal e do Comando Territorial de Santarém, foram apreendidos 1.890 artigos contrafeitos.

Foram ainda elaborados dois autos de contraordenação por venda de espécies autóctones e um por falta de certificado CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção), tendo sido apreendido doze exemplares de espécies exóticas.



Francisco Gomes

