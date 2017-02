Caldas / Cultura Orquestra Ligeiríssima de Óbidos atua no CCC A Orquestra Ligeiríssima de Óbidos atua no Café-Concerto do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha no dia 10 de fevereiro, pelas 22h, com entrada livre. 31-01-2017 | É um pequeno grupo oriundo da Orquestra Ligeira de Óbidos e que foi formada com o objetivo de dar concertos mais intimistas em que o espaço é minimalista e não permite a formação habitual.

Mantém a essência da Orquestra Ligeira original, tocando temas de jazz, bossa nova e swing, entre outros, embora com um número mais reduzido de músicos.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub