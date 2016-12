Ocorrências Oito feridos em acidente Uma colisão entre uma carrinha do Sport Clube Escolar Bombarralense e um veículo ligeiro de passageiros, na Estrada Nacional 8, na localidade de Casalinho, no Bombarral, provocou no passado dia 15, pelas 19h46, oito feridos, um deles – uma criança de cinco anos – considerado grave. 20-12-2016 | Francisco Gomes Os bombeiros do Bombarral prestaram socorro ao longo de três horas com dezasseis elementos e seis viaturas, tendo igualmente estado no local duas ambulâncias das corporações de Óbidos e Cadaval, a equipa da viatura médica e emergência das Caldas da Rainha e a GNR do Bombarral, no total de vinte e cinco elementos e onze viaturas.

No dia 16, devido à forte precipitação que assolou a região, várias estradas ficaram inundadas, como por exemplo a via entre o Bairro da Senhora da Luz e Caldas da Rainha, com várias tampas de esgoto levantadas pela força da água, a merecer uma atenção redobrada. A estrada nova da Foz do Arelho também esteve cheia de água. Os bombeiros das Caldas da Rainha foram chamados para retirar árvores caídas em Salir do Porto e Carvalhal Benfeito.

No dia 14, pelas 22h19, a PSP deteve, na cidade de Caldas da Rainha, um homem com 55 anos, em virtude de ter conduzido um automóvel com uma taxa de álcool no sangue de 1,43 g/l. No dia 18, pelas 00h02 e pelas 03h55, foram detidos pela PSP das Caldas da Rainha dois homens com 31 e 33 anos, que conduziam com uma taxa de álcool no sangue de 1,41 g/l e 2,15 g/l.



