Desporto, Caldas da Rainha Jornada dupla para atletas da Arcacen Nos dias 10 e 11 de dezembro, a Arcacen – Associação Recreativa e Cultural dos Amigos da Capeleira e Navalha teve jornada dupla pela participação no festival do Capas da Glória da Batalha e nos testes de iniciação e patinagem livre em Vieira de Leiria. 20-12-2016 | [+] Fotos Francisca e Guilherme No dia 10 aconteceu na Batalha o festival de patinagem artística do clube local, o Capas da Glória, onde participaram seis clubes do distrito e dois de fora do distrito.

A participação da Arcacen teve lugar no final da primeira parte com a apresentação do par artístico Francisca Coutinho e Guilherme Norte.

No dia 11 foi a vez de dois atletas obidenses prestarem provas nos testes de patinagem, nomeadamente Carolina Simão, que passou com um pleno de cartões verdes no teste de nível 3 de iniciação à Patinagem e João Ferreira, que também foi aprovado nos níveis 1 e 2 de Patinagem Livre.

As inscrições para esta escola de patinagem encontram-se abertas. Mais informações através do tlm. 916283900. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub