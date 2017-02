Desporto Convívio Regional de Rugby Teve lugar no passado sábado, no Campo de Rugby da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, mais um convívio de formação nos escalões sub-8, sub-10 e sub-12. 31-01-2017 | Caldas Rugby Clube esteve representado pela sua equipa de sub-12 O Caldas Rugby Clube esteve representado pela sua equipa de sub-12: Diogo Oliveira, Martim Domingues, António Casimiro, Ricardo Leandro, Diogo Chaves, Hugo Tavares, Diogo Silva, Tomás Coutinho, William Auwerkerken e Eduardo Egrejas

Os jovens pelicanos iniciaram em grande estilo o Torneio, alcançando uma vitória expressiva.

No segundo jogo, devido a algumas desconcentrações e à falta de experiência de alguns jogadores, o resultado foi desfavorável para as cores azul e verde, mas serviu para corrigir alguns pormenores.

No terceiro e quarto jogo os jovens Ppelicanos bateram-se de igual para igual face a um adversário de peso nestas andanças do rugby, a equipa com mais historial em Portugal, o CDUL.

Os jogadores caldenses mostraram a sua fibra e não baixaram os braços, conseguindo ensaios em jogadas bem desenhadas, lutando até ao fim da bola de jogo de cada partida.

Resultados: Caldas RC – 6 (ensaios de Eduardo Egrejas 2, Hugo Tavares 3 e Martim Domingues 1) / Clube Rugby de Juromenha – 0; Caldas RC – 0 / RC Santarém – 6; Caldas RC - 3 (ensaios de Hugo Tavares 2 e William Auwerkerken 1) / CDUL I – 3; Caldas Rugby Clube - 3 (ensaios de Hugo Tavares 3) / CDUL II – 3.

