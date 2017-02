Caldas / Cultura Teatro da Rainha estreia primeira criação de 2017 “Europa 39”, a partir dos textos “Dansen, Quanto custa o ferro? Rascunhos de 1939” e “Mies & Meck”, de Bertolt Brecht, estreia a 16 de fevereiro e estará em cena até 11 de março, na Sala Estúdio do Teatro da Rainha, de quarta a sábado às 21h30, para público em geral e durante a semana com sessões de manhã e de tarde para grupos escolares, mediante marcação prévia. 31-01-2017 | Tem tradução e encenação de Luís Varela, cenografia e figurinos de José Carlos Faria, design sonoro e música de Carlos Alberto Augusto e conta com as interpretações de Inês Barros, Carlos Borges, José Carlos Faria e Tiago Moreira.

Numa era em que os partidos neo-nazis assumiram uma preponderância cada vez mais presente em diversos países europeus e nos Estados Unidos, o teatro, pela sua natureza crítica e democrática, pretendeu chamar a atenção para os modos de afirmação dessa relevância, tanto os violentos de rua quanto os da sua infiltração no sistema parlamentar europeu e perigos implícitos: violência xenófoba, sexista, homofóbica, em suma, a destruição da democracia e dos seus fundamentos – os textos de Bertolt Brecht escolhidos para Europa 39 são essa tentativa, ético-estética, de uma resposta possível.

Espetáculo próximo do cabaré político dos anos 30 do século XX, o conjunto constituído pelas curtas peças encerra uma dimensão pedagógica prospetiva, formalmente tratada em cena por alusões ao tempo presente, sobre os destinos da Europa nos séculos XX e XXI.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub