Caldas / Economia, Caldas da Rainha Mil festas Os Pimpões ultrapassaram no fim de semana passado as mil animações infantis, desde festas de aniversário, casamento, batizados até eventos de rua. 20-12-2016 | Pimpões dinamiza festas Uma secção da coletividade realiza animações nos seus espaços, fora das Caldas da Rainha, em casa própria ou espaço alugado.

