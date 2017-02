Caldas / Cultura Oficina de jogos musicais Uma oficina de jogos musicais é dinamizada no dia 5 de fevereiro, às 16h, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, por António Bexiga. 31-01-2017 | A ação dura 45 minutos e os preços custam cinco euros (adulto e criança). Três pessoas pagam oito euros e só a criança dois euros e meio.

