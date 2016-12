Escolhas do Editor, Óbidos Idosos das Gaeiras em calendário rock Idosos vestidos como Madonna, Cher, Tim, dos Xutos & Pontapés, ou Slash, dos Guns N’ Roses, foram fotografados para um calendário de 2017, intitulado “Rock não tem Idade”. 20-12-2016 | Francisco Gomes [+] Fotos Os doze fotografados Os modelos, utentes dos centros de convívio e de dia, e do apoio domiciliário associação "O Socorro Gaeirense”, de Gaeiras, aparecem acompanhados de crianças e jovens, numa ideia da animadora Ana Carvalho, executada pela fotógrafa Suzana Valério, que procura também derrubar barreiras intergeracionais e estimular o contato entre as diversas gerações.

Cada um dos doze retratos evoca um cantor da geração do rock, tendo a sessão fotográfica gerado grande animação entre os idosos, que por um dia se vestiram como uma estrela musical. Foi um momento eletrizante, que gostavam de repetir.

O JORNAL DAS CALDAS ouviu os comentários de cada um deles: “Deus queira que isto continue todos os anos. Gostei muito” - José Constantino (“Tim”); “Foi uma experiência bonita” - Ricardo Pedroso (“Slash”); “Escavaquei-me a rir a fazer as fotografias. Foi muito giro” - Luísa Damião (“Cher”); “Foi reviver os anos 80, com muita alegria” - Isabel Rebelo (“Madonna”); “Graças a Deus sinto-me bem. Até costumam dizer que o meu pai se enganou na idade” - José Cascão (“artista surpresa”); “A gente ajudar alguma coisa em benefício dos outros é sempre animado” - Germana Gonçalves (“Michael Jackson”); “Foi uma sessão maravilhosa e agradecemos à nossa animadora” - Lurdes Boucho (“Cindy Lauper”); “Estão todos bem e bonitos” - Herculana Cosme (“Amy Winehouse”); “Foi muito divertido, gostei muito e andei aos pulos” - Felismina Ramos (“Tina Turner”); “É uma roupa diferente e que não se veste no dia a dia” – Alice Pereira (“Prince”); “Somos umas coitadinhas que estamos sempre em casa sozinhas e assim nós divertimo-nos” - Inês Machado (“Bob Marley”); “Isto é maravilhoso para a nossa idade, para estarmos divertidos” - Lurdes Pereira (“Boy George”).

“Foi delicioso ver a forma como eles encararam as personagens e se divertiram”, manifestou Ana Carvalho.

A venda do calendário, intitulado “Rock não tem Idade” e com o preço de cinco euros, reverte a favor da aquisição de uma carrinha adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, que custa 39 mil euros.

“A ideia é essa mas o principal é promover o convívio intergeracional e também dar ocupação aos nossos idosos”, referiu Luís do Coito, presidente da associação “O Socorro Gaeirense”

Foram produzidos 200 calendários. Um patrocinador cobriu as despesas de produção. Está previsto um espetáculo jovem com a presença dos idosos em palco, para angariação de mais fundos. A Câmara Municipal de Óbidos também já garantiu um apoio financeiro.

No ano passado foi produzido o primeiro calendário, com o título “Sorrir não tem idade”



Francisco Gomes

