Desporto, Caldas da Rainha Associação de Kempo do Cadaval alcança treze títulos nacionais A Associação de Kempo e Kajukenbo do Cadaval somou mais treze títulos ao seu extenso currículo de medalhas, com a participação no Campeonato Nacional de Artes Marciais, realizado em Rio Maior, no passado dia 3. 20-12-2016 | O próximo objetivo é participar no campeonato mundial 26 dos 40 atletas que atualmente frequentam a escola da associação participaram no campeonato, que reuniu perto de 900 atletas de todo o país.

Enquadrados nos respetivos escalões, conquistaram o 1.º lugar Sofia Vieira (na vertente Formas de mãos vazias) e Mafalda Santos (em Rumble sparing). O 2.º lugar foi alcançado por Mateus Bellon, Mateus Santos, Sofia Fialho e Camila Fialho, todos na vertente Formas de mãos vazias. O 2.º lugar foi ainda trazido por Matilde Oliveira (Rumble sparing), Rodolfo Geada e Tomás Deus (ambos em Light kick). O 3.º lugar foi obtido por Sofia Vieira (Rumble sparing), Ricardo Vieira (Light kick), Beatriz Geada (Formas de mãos vazias e Formas com armas) e Mário Santos (Light kick).

Os títulos vêm, assim, juntar-se aos prémios alcançados em campeonatos anteriores, totalizando mais de 70 medalhas.

O próximo objetivo é participar no 7.º World All Styles Championship – nome oficial do campeonato mundial de artes marciais, a ter lugar na Expoeste, em Caldas da Rainha, de 6 a 9 de abril de 2017.

