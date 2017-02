Óbidos Espaço Ó apresenta-se nas Escolas de Óbidos Na passada sexta-feira, a Escola Josefa de Óbidos abriu as portas ao Espaço Ó, tendo perante mais de 70 alunos e professores sido apresentados os projetos Espaço Ó e programa Ativa-te. 01-02-2017 | O Ativa-te é um programa que apoia as gentes de Óbidos no desenvolvimento das suas ideias, de uma forma colaborativa, sustentável e inovadora. Entre os produtos apresentados estiveram o Forno de Óbidos - Bolos e pães tradicionais em forno a lenha, 20 Oliveiras, o primeiro azeite da terra, Pasto da Vila, queijo de cabra do produtor para o consumidor em parceria com a Escola Superior Agrária de Santarém, e as bolachas tradicionais da Zezinha.

