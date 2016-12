Óbidos Granfer apoia projeto de Pedro Giestas com 30 mil euros A Granfer, cooperativa do ramo frutícola do concelho de Óbidos, celebrou no passado dia 15 um protocolo com o Município de Óbidos e com a Associação Cultural Noite do Fogo, onde se compromete a contribuir, ao abrigo da Lei do Mecenato, 30 mil euros para o projeto “Anatomia da identidade”, que está a ser desenvolvido em Óbidos, coordenado pelo ator Pedro Giestas. 20-12-2016 | Momento da assinatura de protocolo O dinheiro permitirá, segundo Pedro Giestas, “garantir, durante um ano, a concretização das várias vertentes do projeto”, nomeadamente, o Cubo dos Poetas nossos, oficinas de interpretação teatral, ou um “Circo das marionetas que irá percorrer vários eventos, como feiras medievais, pelo País", explicou.

O projeto contempla, também, a realização de vídeos e documentários sobre a memória coletiva de Óbidos, uma rota dos coretos, aos quais serão levadas algumas das criações artísticas, e a produção de peças de teatro por um grupo formado no âmbito da “Anatomia da identidade”.

O grupo integra “não só atores, mas também todos aqueles que são necessários à criação de um espetáculo teatral, desde pintores, carpinteiros, eletricistas, aderecistas” da comunidade, desafiados a participar no projeto em que desenvolvem iniciativas ligadas “à poesia, à literatura, à dança e à música”, declarou Pedro Giestas.

