Desporto Encontrados os campeões do Circuito de Bodyboard do Centro 2016 No passado dia 28 realizou-se em Peniche a quarta e última etapa do Circuito Regional de Bodyboard e terceira etapa de Bodyboard do circuito do Peniche Surfing Clube, o Rip Curl Peniche 2016 powered by Montepio. 31-01-2017 | Peniche coroou os campeões do Circuito de Bodyboard do Centro de 2016 O campeonato aconteceu na praia dos Cerros – Peniche de Cima com altas ondas e estiveram em competição atletas dos escalões Sub 14, Sub-16, Sub 18, Open, Feminino e Masters.

À partida para esta etapa ainda só se tinha encontrado o campeão da categoria Sub 18, o também campeão nacional André Rodrigues. Nas restantes categorias os resultados desta etapa iriam ditar os campeões.

A qualidade dos atletas foi muito elevada, com diversos heats de fases mais iniciais a parecerem autênticas finais. Os bodyboarders locais dominaram todas as categorias.

Os vencedores da etapa foram: Feminino: Stéphanie Hirsch (Peniche Surfing Clube) - Sub 14: Simão Pestana (Peniche Surfing Clube); Sub 16: Afonso Silva (Peniche Surfing Clube); Sub 18: Afonso Silva (Peniche Surfing Clube); Open: Daniel Fonseca (Peniche Surfing Clube); Masters: Hélio “Laranja” Conde (Peniche Surfing Clube)

Os campeões do Circuito de Bodyboard do Centro de 2016 são: Feminino: Ana Adão (Associação de Bodyboard Foz do Mondego); Sub 14: Tomás Meca (Clube de Desportos Alternativos da Nazaré); Sub 16: Afonso Silva (Peniche Surfing Clube); Sub 18: André Rodrigues (Associação Novos Desportos Aquáticos-Aqua Carca); Open: Dino Carmo (Clube de Desportos Alternativos da Nazaré); Masters: Hélio “Laranja” Conde (Peniche Surfing Clube)

O Circuito de Bodyboard do Centro já tem datas para 2017: 1ª etapa, 11 e 12 de fevereiro, Peniche; 2ª etapa, 4 e 5 de março, Nazaré; 3ª etapa, 29 e 30 de abril, Ericeira; 4ª etapa, 21 e 22 de outubro.

A etapa de Peniche foi uma coorganização do Peniche Surfing Clube e da Câmara Municipal de Peniche, em parceria com a Federação Portuguesa de Surf. O Circuito de Bodyboard do Centro é uma coorganização da Associação de Bodyboard Foz do Mondego, do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, do Ericeira Surf Clube e do Peniche Surfing Clube.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub