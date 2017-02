Desporto Areco no Campeonato Nacional de Equipas Masculinas e Femininas Realizou-se no passado fim de semana o Campeonato Nacional de Equipas Masculinas e Femininas Não Seniores em badminton, onde a Areco, do Coto, marcou presença, sendo uma estreia nos campeonatos nacionais de equipas. 31-01-2017 | Atletas da Areco Participaram na equipa masculina sub 13 os atletas Eduardo Oliveira, Martim Lourenço, Guilherme Lopes e Rui Maurício, e na equipa feminina sub 13 as atletas Joana Vargas, Mafalda Botelho, Filipa Oliveira e Sara Monteiro. No próximo dia 4, a Areco também marcará presença no Campeonato Nacional de Equipas Mistas sub 13.

Resultados: Equipa masculina sub13 - ARECO 2-5 CHEL; ARECO 0-7 CDP; ARECO 0-7 CFBG. Equipa feminina sub 13: AREC0 3-4 CDP; ARECO 2-5 CHEL; ARECO 1-6 AAC.

