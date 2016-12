Escolhas do Editor, Regional Maior árvore de Natal flutuante da Europa com iluminação na baía de São Martinho Foi inaugurada na noite do passado sábado, na Baía de São Martinho do Porto, aquela é que apontada como sendo “a maior árvore de Natal flutuante da Europa com iluminação”, tendo 25 metros de altura. 20-12-2016 | Francisco Gomes [+] Fotos Inauguração com fogo de artifício Logo que se acenderam as luzes desta árvore de natal, instalada numa plataforma fundeada na baía de São Martinho, houve um espetáculo de fogo de artifício.

A montagem foi complexa. O vento chegou a partir a árvore, que teve de ser reparada, adiando a primeira data de inauguração prevista (3 de dezembro). E no passado sábado um curto-circuito chegou a dar problemas no arranque da iluminação.

Mas para alegria de habitantes e visitantes tudo ficou resolvido e neste segundo ano consecutivo a árvore está mais alta e mais iluminada do que no ano passado (quando atingiu 22 metros)

“É bonita, grande, luminosa”, “esta árvore é fenomenal, é um grande ponto turístico e atraente”, “gostei muito da ideia e adorei”, “só tenho pena de ter sido só agora inaugurada e por não aproveitarmos tanto tempo esta beleza, mas valeu o esforço e os meus parabéns”, “é uma árvore fora do normal, é algo especial”, foram alguns dos comentários ouvidos.

Este é um investimento da Junta de Freguesia de São Martinho e da Câmara de Alcobaça que ronda os 25 mil euros. O retorno faz-se com a atração de milhares de visitantes, o que também ajuda o comércio nesta estância balnear.

Algumas pessoas que assistiram à inauguração comentaram que “os comerciantes ficam felizes por há mais gente”. Apareceram para ver a árvore visitantes de vários pontos do país, que consideraram que “valeu a pena”.

A autarquia de São Martinho está satisfeita com as reações e promete criar uma tradição e aumentar a altura no próximo ano, segundo confidenciou Joaquim Clérigo, presidente da Junta de Freguesia.

Para já vai proporcionar muitas fotografias, com as luzes a acenderem por volta das cinco da tarde e a serem desligadas perto das duas e meia da manhã, todos os dias, até 6 de janeiro.



Francisco Gomes

