Ocorrências Granada vinha em carregamento de batatas desde França As funcionárias da empresa Horta Pronta, de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche, apanharam um susto quando repararam num objeto que parecia ser uma granada. Estava entre as batatas que tinham vindo num camião desde França e que tinham sido recolhidas de terrenos agrícolas naquele país por uma máquina, sem intervenção manual. Só em Portugal é que foi detetada na altura da seleção das batatas, no passado dia 13. 20-12-2016 | Francisco Gomes Após análise concluiu tratar-se de uma granada utilizada na 2ª Guerra Mundial “Avisámos as autoridades e evacuou-se o local, de forma a garantir a segurança de toda a gente”, relatou Carlos Marques, administrador da Horta Pronta.

A equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR de Leiria rapidamente se deslocou à empresa e após análise concluiu tratar-se de uma granada utilizada na 2ª Guerra Mundial e que ficou perdida nos campos agrícolas franceses. Estava coberta de terra e até se assemelhava ao formato de uma batata. Já não tinha espoleta e era inofensiva.

“Segundo a GNR o engenho estava desativado e não causava perigo”, adiantou Carlos Marques. A GNR acabou por levar a granada para ser completamente desmantelada.

É a segunda vez que é feita uma descoberta do género na Horta Pronta, pois há oito anos aconteceu o mesmo e também na altura o caso foi comunicado às autoridades, que elogiaram o procedimento da empresa, já que às vezes há quem faça este tipo de achados e guarde, sem ter a certeza se os engenhos estão desativados, o que já correu mal.

Esta é uma história que nos próximos tempos os funcionários da empresa não esquecerão, mas não receiam vir a ter mais surpresas e a encontrar mais granadas entre as batatas que vêm de França.



Francisco Gomes

