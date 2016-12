Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha EHTO entregou 90 certificados aos alunos que terminaram a formação em 2016 Noventa alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO), que terminaram a sua formação em 2016 nos cursos de “Técnicas de Cozinha/Pastelaria”, “Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas”, “Operações Turísticas e Hoteleiras”, “Gestão e Produção de Pastelaria” e “Padaria Avançada”, receberam na passada quarta-feira, os seus certificados e diplomas de curso. A ocasião serviu ainda para os alunos, formadores e familiares assistirem às comemorações de Natal da EHTO. 20-12-2016 | Mariana Martinho [+] Fotos Grupo de alunos certificados pela EHTO Ao longo de dez anos de existência já foram certificados e diplomados 550 alunos nos polos de Caldas da Rainha e de Óbidos da EHTO.

Durante o ano, a EHTO formou 40 alunos dos cursos “Técnicas de Cozinha/Pastelaria”, “Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas”, “Operações Turísticas e Hoteleiras”, 38 alunos do curso de “Gestão e Produção de Pastelaria” e 11 alunos do curso “Padaria Avançada”, sendo que a maioria destes finalistas já está inserido no mercado de trabalho em hotéis e restaurantes portugueses e estrangeiros.

Na cerimónia apenas 36 alunos finalistas compareceram, juntando-se aos professores e familiares que estiveram reunidos nas comemorações. Quem não faltou à festa foram representantes das Câmaras das Caldas da Rainha e de Óbidos. Foi para os alunos que foi dirigida a maior parte das palavras dos oradores da sessão, que os felicitaram e os motivaram a aperfeiçoarem-se cada vez mais.

Daniel Pinto, diretor da EHTO, recordou que “ao longo destes dez anos de existência a escola assegurou o trabalho técnico-pedagógico de 97 turmas, certificando 550 alunos”. Salientou também que os dois pólos pedagógicos têm vindo a desenvolver “um trabalho em equipa, de modo, a realizar o desejo daqueles que nos procuram”.

“Tanto os alunos como os profissionais querem obter uma certificação e uma valorização pessoal, tendo em vista a inserção no mercado de trabalho”, explicou o diretor da EHTO, acrescentando que a instituição serve para “formar os alunos do ponto de vista humanístico e preparar tecnicamente do ponto de vista tecnológico”.

O responsável também destacou o passo importante que foi dado com a criação da EHTO, salientando o papel que os alunos da escola têm para a região Oeste, e não só, afirmando-se com “profissionais qualificados na área”.

“Ano após ano, 90% dos alunos que frequentam a rede de Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal encontram uma rápida colocação no mercado de trabalho, três meses após terminar a formação”, esclareceu. Além disso, sublinhou que os estágios curriculares são uma “componente muito importante, que amplia essa possibilidade de integração no mercado de trabalho”.

Daniel Pinto sublinhou que a escola começou com onze alunos e tem atualmente 250 alunos e 30 professores. Isso significa que “o nosso modelo pedagógico é de elevada personalização, com um corpo coeso e um conhecimento real do aluno, ajudando assim à obtenção de bons resultados e uma formação de sucesso dos estudantes”.

Falou igualmente sobre o projeto de construção de uma ciclovia entre os dois concelhos, Caldas e Óbidos, e ainda do espaço ocupado na EHTO pelo Teatro da Rainha. “Esse espaço vai permitir à escola desenvolver outras atividades, de forma criativa e inovadora no futuro”, indicou.

Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, começou por felicitar os alunos finalistas, valorizando o trabalho desenvolvido pela EHTO.

“Em boa hora a instituição veio para as Caldas, tendo ajudado a combater uma carência que existia na comunidade, com grande relevância nas atividades económicas ligadas ao turismo”, defendeu o autarca, adiantando que “hoje em dia é inegável que a região Oeste tem uma oferta turística com qualidade, graças aos profissionais que têm saído desta instituição”. Disse que “é com uma enorme expetativa que vimos mais uma fornada de jovens profissionais a ir para o mercado de trabalho”.

José Pereira, vereador da Câmara Municipal de Óbidos, também presente na cerimónia, sublinhou o trabalho devolvido pela instituição. “É muito gratificante ver o grau de satisfação dos ex-alunos, com aquilo que a escola representou no seu percurso profissional”, frisou.

O vereador também referiu que “a EHTO tem vindo a preparar profissionais de qualidade para este setor, de modo a enriquecer atividade e os serviços da região”.



Festa de Natal na EHTO



A cerimónia marcou o arranque de um dia de festa, onde os alunos puderam dar a provar as suas iguarias num almoço buffet muito elogiado pelos convidados. A festa, organizada pela docente da disciplina de inglês, Cristina de Jesus, contou com o envolvimento e dinamização das treze turmas da EHTO.

A tarde ficou marcada pelos momentos de animação, teatro, dança e entrevistas de admissão.





Mariana Martinho

